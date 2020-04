La PASTORALE ai tempi del Covid-19

Diciamo subito che non sono, anzi non ero, un grande appassionato di cellulari e di strumenti mediatici, pur riconoscendone l'utilità. Devo riconoscere che, pur percependo le enormi possibilità che offrono, sottolineavo e paventavo di più i pericoli derivanti da una comunicazione mediata e virtuale, che usata senza alcun criterio ed equilibrio, può trasformarsi in una vera e propria dipendenza. Francamente i pericoli erano e sono molto seri; in alcuni Documenti ufficiali della Chiesa, come ad esempio neldello scorso anno, sono denunciati e indicati come un vero pericolo, soprattutto per i giovani e per quanti al rapporto diretto e personale, con tutte le implicazioni empatiche che può suscitare, potrebbero preferire quello mediato, apparentemente meno impegnativo, ma capace di deresponsabilizzare l'uso di qualsiasi messaggio, anche evitando relazioni troppo impegnative poiché si ha la possibilità di interrompere la comunicazione quando e come si vuole, e senza alcuna conseguenza.Oggi però, alla luce di tutto quello che stiamo vivendo, devo riconoscere chea disposizione di una larga parte della comunità e di ogni persona. Posso dire che la pastorale di questi giorni, in cui l'emergenza sanitaria ha richiesto la chiusura delle chiese, oltre al rapporto quotidiano con gli amici della, al buongiorno agli anziani e al personale della casa di riposo, il rapporto con i nostri fedeli avviene per lo più attraverso questi mezzi:Queste ultime mi hanno veramente sorpreso:che mi hanno lasciato veramente perplesso: non pensavamo, io e i miei collaboratori, di raggiungere un numero di fedeli così ampio. Forse, passata l'emergenza, dovremmo riflettere, dal punto di vista pastorale, su come dare continuità a questi rapporti che, anche se "a distanza", ci permettono di entrare con la preghiera nelle case dei nostri fedeli e di instaurare con loro, comunque, un rapporto di ascolto, di vicinanza e di condivisione.Ilche mi impegna di più in questa situazione di allarme sociale, è quello che mi capita di svolgere attraverso il telefono, ogni giorno e ad ogni ora. Sono chiamate di chi si sente solo e chiede conforto, di persone che lamentano grande difficoltà a soddisfare i più elementari bisogni materiali; sono aziende o privati che offrono generosamente la loro collaborazione; sono giovani preoccupati che chiedono di spostare la data del loro matrimonio; di persone ricoverate che si affidano a Dio nella loro e nostra preghiera, Nello stesso tempo il pensiero cerca e si sofferma su persone e situazioni particolari che conosci; telefoni per sapere come vanno le cose e per rassicurarle; chiami famiglie che vivono nelle città del nord più colpite e fai sentire la tua vicinanza; raggiungi qualche anziano che vive solo e cerchi di rasserenarli, o giovani che non hai più visto da quando è iniziata la pandemia; avvicini qualche famiglia colpita dalla perdita di una persona cara, per far sentire loro la vicinanza della comunità; telefono ai miei famigliari per tranquillizzarli e sapere di loro. Poi mi fermo un istante a riflettere:grazie a questo meraviglioso mezzo di comunicazione e di pastorale! Sarebbe bello se, superata al più presto questa dolorosa emergenza, continuassimo ad usare questi meravigliosi mezzi di comunicazione con un grande senso di responsabilità e per il maggior bene di tutti.Direttore Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Andria