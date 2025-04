La fiscalità delle locazioni turistiche brevi non imprenditoriali

Si terrà, presso la sede dil'incontro formativo dal titolo:, a cura del, commercialista e revisore degli enti locali, nonché componente del Consiglio Direttivo dell'UGDCEC di Bari. Un appuntamento pensato per offrireai proprietari che gestiscono locazioni brevi in forma non imprenditoriale, un settore in costante crescita che ha bisogno di regole chiare, consapevolezza fiscale e supporto tecnico.Porterà i saluti, Presidente di Confcommercio Puglia. Introdurrà l'incontro, Presidente AETB – Associazione Extralberghiero Confcommercio Bari-Bat. «Oggi più che mai è necessario fare chiarezza su un tema che coinvolge migliaia di piccoli proprietari e gestori di locazioni turistiche» spiega, che sottolinea come «La normativa fiscale può apparire complessa e in continua evoluzione, per questo come AETB vogliamo offrire strumenti concreti, autorevoli e aggiornati per orientarsi con consapevolezza». Fa presente Castrovilli «Questo incontro è solo una delle tante iniziative formative che stiamo promuovendo per elevare la qualità del comparto extralberghiero e rafforzarne la sostenibilità, anche dal punto di vista amministrativo e fiscale.»