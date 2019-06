L'innovazione digitale al Comune di Canosa

Continua l'opera didelche sta portando avanti fin dal suo insediamento l'amministrazione pentastellata. In questi due anni, è stato rinnovato integralmente il sito web istituzionale adeguandolo alle. Canosa è stato tra i primi comuni italiani ad emettere lache non prevede né prenotazioni né tempi di attesa, e a passare all'che consente ai cittadini di ottenere vantaggi immediati tra i quali la richiesta di certificati anagrafici in tutti i comuni, cambio di residenza più semplice ed immediato. Inoltre, attraverso il sito istituzionale, è possibile, tramitepagare on line le sanzioni, per le violazioni al codice della strada, elevate dalla Polizia Municipale di Canosa e calcolare on line l'IMU. Da oggi, è disponibile sullo store di GoogleNei prossimi giorni l'app sarà disponibile anche nell'Apple Store. L'APP è in fase di TEST, pertanto in questi giorni è avviata la fase di sperimentazione di tutte le funzionalità per verificare il corretto funzionamento.