L’infame legge, le origini della Camorra in Puglia

In Prefettura, la presentazione del libro di Stefano De Carolis

A Barletta, nella sala riunioni del Palazzo del Governo, si terrà alle ore 17.00 di mercoledì 24 maggio, la presentazione del librodiedito da Giazira scritture, un volume frutto dello studio certosino di quasi 8mila documenti, condotto dal 2013 al 2021 presso l'Archivio di Stato di Bari e Trani. L'opera, che gode della prefazione del dott. Giuseppe Volpe, già Procuratore Distrettuale Antimafia di Bari, Bat e Foggia, si qualifica come grimaldello indispensabile per interpretare la nascita e l'evoluzione della malavita organizzata nel territorio pugliese.è un sottufficiale nell'Arma dei Carabinieri, ricercatore storico, cultore di storia patria e giornalista, specializzato nella tutela e salvaguardia del patrimonio culturale nazionale presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del MiBACT di Roma, già in servizio presso il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. La presentazione del libro sarà introdotta dai saluti istituzionali del Prefetto di Barletta Andria Trani, Rossana Riflesso, e del Vicario del Questore della Bat, Diego Trotta. Interverranno con l'autore Giuseppe Volpe, già Procuratore Distrettuale Antimafia di Bari - BAT e Foggia, il Procuratore Capo del Tribunale di Trani Renato Nitti, lo scrittore e marionettista Paolo Comentale, con voce recitante di Maria Giuseppina Pagnotta. A moderare l'incontro sarà il direttore di TgNorba24 Vincenzo Magistà.