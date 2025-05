Un corto in memoria di Giuseppe Lenoci

Un cortometraggio in memoria difiglio di canosini, tragicamente scomparso all'età di 16 anni, a Monte Urano nelle Marche, durante le attività di alternanza scuola lavoro nel 2022. A realizzarlo gli studenti della classe IV A afm dell'IISSdipresieduto dalla dirigentee diretti nei lavori del progetto dalle docentUno spot in meno di 50 secondi per diffondere lanell'ambito del progetto alla base del concorsopromosso dalla Prefettura di Barletta Andria Trani in collaborazione con Inail Puglia e Bat, il circuito dei cinema della provincia aderenti all'A.N.E.C., Confindustria Bari e Bat e le segreterie regionali e territoriali di CGIL, CISL e UIL. Dopo accurate ricerche e raccolto significative testimonianze, gli studenti dell'Einaudi hanno proceduto alle riprese del cortometraggio che ha documentato la tragica disgrazia occorsa a, studente di termoidraulica nel corso di uno stage di alternanza scuola–lavoro, programmato per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro. Una tragica storia che ne hanno parlato i media focalizzando l'attenzione sul quanto accaduto allo studenteche ha perso la vita, mentre viaggiava su un mezzo dell'azienda di termoidraulica, titolare del progetto di alternanza, a circa 100 chilometri da casa e senza l'accompagnamento del tutor. Il cortometraggio è stato premiato con laper "la passione e la concretezza comunicativa" nel corso della cerimonia, presentata dalla giornalistache si è svolta stamani a Barletta, in un gremito Multisala Paolillo, alla presenza: del Prefetto, dottoressadel presidente di Confindustria di Bari Bat,del questoredel comandante provinciale dei carabinieri colonnellodel comandante provinciale della guardia di finanza colonnellodei rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil; del direttore regionale INAIL Pugliadel Responsabile Prevenzione e sicurezza Inail Pugliadel delegato regionale di ANECe del registaAd essere premiato è stato il miglior spot video sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro tra quelli realizzati da cinque istituti scolastici secondari di secondo grado di Barletta, Andria esotto la guida del registae sulla base di alcuni incontri tematici curati dall'Inail. Il concorso è stato vinto dagli studenti delil cui spot, proiettato nel corso dell'evento insieme agli altri quattro, è disponibile su YouTube. All'istituto vincitore sono stati conferiti una targa e un francobollo celebrativo donato dall'INAIL, oltre a un premio in denaro finanziato con i fondi messi a disposizione da Confindustria Bari Bat, premio da utilizzarsi per il finanziamento di progetti sul tema della sicurezza. Il riconoscimento è stato consegnato dal presidente di Confindustria Bari BAT. Gli altri istituti partecipanti al concorso hanno ricevuto una targa con menzione e il francobollo celebrativo, consegnato dal direttore regionale INAIL Puglia. Dal 15 settembre al 15 ottobre lo spot vincitore sarà inoltre proiettato nelle sale cinematografiche aderenti all'ANEC della provincia di Barletta Andria Trani: Cinema Multisala Paolillo e Cinema Opera, Barletta; Cinema Roma Multisala, Andria; Cinema Politeama Italia, Bisceglie.nel corso della cerimonia di premiazione che ha visto salire sul palco anche la signoramamma di Giuseppe, insieme ai docenti e studenti dell'Einaudi. "Per quanto possa essere doloroso ricordare, è un dovere di chi è ancora vivo , portare testimonianza di quello che è accaduto per far si che non accada più" Ha tra l'altro dichiarato la ziapresente nella sala Manfredi del cinema Paolillo di Barletta, dove si è parlato a 360°una priorità per tutti i soggetti coinvolti: datori di lavoro, dirigenti, lavoratori, sindacati, istituzioni e scuola. La sicurezza sul lavoro non è solo un obbligo legale, ma anche un dovere morale verso i lavoratori, con l'obiettivo di garantire un ambiente di lavoro sicuro e protetto educando i giovani attraverso la cultura e la formazione, pilastri fondamentali per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Intanto, i riflettori non si spengono, dirigente e docenti dell'Einaudi hanno comunicato che il 31 maggio il video realizzato sarà proiettato nelle aule nel corso di un' assemblea d'istituto per i commenti e gli approfondimenti su tema molto attuale e complesso.Riproduzione@riservata