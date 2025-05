L'Einaudi di Canosa al concorso “BATiamo gli infortuni sul lavoro”

Uno spot per diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione sui luoghi di lavoro. Questo il progetto alla base del concorsopromosso dalla Prefettura di Barletta Andria Trani in collaborazione con Inail Puglia e Bat, il circuito dei cinema della provincia aderenti all'A.N.E.C., Confindustria Bari e Bat e le segreterie regionali e territoriali di CGIL, CISL e UIL, nell'ambito del Tavolo provinciale dedicato alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Venerdì 30 maggio, alle ore 10.30 a Barletta, presso il Cinema Multisala Paolillo avrà luogo la premiazione del concorso cui hanno aderito cinque istituti di istruzione secondaria del territorio l'I.I.S.S. "G. Colasanto" di Andria, l'Istituto Tecnico Tecnologico "Sen. O. Jannuzzi" di Andria, il Liceo Scientifico Statale "Carlo Cafiero" e l'I.T.E.T. "Cassandro Fermi Nervi" di Barletta, nonché l'I.I.S.S.Dopo un percorso formativo curato per la parte teorica da Inail e per la parte tecnico artistica dal regista Francesco Delvecchio, gli studenti si sono cimentati in una complessa attività creativa che ha condotto alla realizzazione di cinque spot originali sul tema della prevenzione degli infortuni, tra i quali la Commissione di concorso ha individuato il migliore elaborato, sulla base dell'efficacia comunicativa e del pregio artistico. Lo spot vincitore del concorso verrà trasmesso, nel corso del prossimo autunno, prima di ogni spettacolo cinematografico, nelle sale cinematografiche della provincia aderenti ad ANEC, per far sì che il messaggio di sensibilizzazione raggiunga un pubblico più vasto. L'Istituto scolastico riceverà inoltre un premio in denaro messa a disposizione da Confindustria Puglia e Bat per la promozione di iniziative coerenti con le finalità del progetto. Una iniziativa corale, questa promossa e coordinata dallache manifesta comesia una questione trasversale che coinvolge le componenti sia adulta che giovanile della comunità e che impegna le istituzioni, le parti sociali e gli operatori economici ad uno sforzo costante nella direzione di favorire lo sviluppo della coscienza civica e di abbattere i rischi correlati al mancato rispetto e alla mancata predisposizione delle misure di sicurezza previste dalla normativa.