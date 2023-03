L’autonomia differenziata? Il progetto delle regioni ricche del Nord

Il governo di centro-destra a guida Meloni, insiste nel voler perseguire e realizzare un vecchio progetto della Lega, quello di stabilire per legge la secessione delle regioni ricche e industrializzate del Nord da quelle povere e sottosviluppate del Sud. Questo divario tra regioni più ricche e regioni più povere sarà ancor più forte se la legge, a firma del ministro della Lega Calderoli, dovesse passare in Parlamento.Quali le conseguenze? L'autonomia differenziata provocherebbe la frantumazione del sistema scolastico (con programmi diversi da regione a regione, abolizione del valore legale del titolo di studio, definitiva privatizzazione);Le regioni del Sud pagherebbero un prezzo ulteriore, perché il gettito fiscale e la mancata redistribuzione finalizzata a sanare le disuguaglianze tra territorio e territorio, porterebbero ad un ulteriore crollo dei servizi, aumento della disoccupazione, spazio alle mafie, devastazioni ambientali. Questo processo rischia di essere irreversibile se saranno stipulati gli accordi tra Governo e Regioni, accordi che non potranno essere rivisti prima che siano passati 10 anni.A noi del Sud, basta molto meno tempo per essere ridotti a zone del "Terzo mondo "dell'Italia! Non possiamo volere e permettere che questo progetto egoistico e arrivista delle regioni del Nord si realizzi! Domenica 19 marzo 2023, i rappresentanti di sindacati, partiti politici e associazioni, si incontreranno a Canosa di Puglia in Corso San Sabino dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 20:00, per informare i cittadini e raccogliere firme per dire- Segreteria Provinciale FLC CGIL BATComitato NO AD