L’ANPANA Canosa alle ricerche del giovane scomparso a Barletta

Anche unsta partecipando alle ricerche del giovane24enne, scomparso a Barletta. Da martedì scorso, laha attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. In questi giorni stanno operando i Vigili del Fuoco, la Polizia, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale, i volontari della Federazione delle Misericordie di Puglia e le guardie ANPANA Canosa. Impiegate le squadre tecniche di soccorso con l'ausilio anche di droni. Ricerche che proseguono con turni serrati per ampliare le aree, soprattutto rurali, e non tralasciare nessun dettaglio. Si cerca nelle campagne, nei pozzi e nei casolari, per rinvenire possibili tracce del giovane scomparso.