L’anima mia magnifica il Signore

Un plauso alla stampa locale che ha seguito per intero la mostra, mettendo in rilievo la bellezza del patrimonio immateriale che la nostra città possiede.

"""…Con gli stessi sentimenti di gioia e di gratitudine della Vergine Maria, come comunità cristiana esprimiamo la nostra riconoscenza per la bella amicizia e proficua collaborazione con l'anticache ha voluto scegliere il simulacro dellaper la mostra 'Inizia così il comunicato della, guidata daa margine dellaconclusasi domenica scorsa. "Siamo particolarmente grati alcol consiglio direttivo che ci hanno guidato nella preparazione e nella realizzazione del bellissimo evento, che ha visto nella chiesa del Carmine di Taranto ospitare la nostra Desolata. Siamo uniti nella preparazione dellee nell'opera di evangelizzazione che la pietà popolare vive da secoli nelle nostre città. Ed anche nella venerazione della Va cui entrambe le chiese sono intitolate. Per questa comunanza di esperienze rendiamo grazie al Signore, che ha posto sul nostro cammino dei fratelli e delle sorelle che vivono la nostra stessa devozione. Altresì ringraziamo tutti coloro che in vario titolo e in vari modi e nel nascondimento hanno realizzato fattivamente laUn ringraziamento all'amministrazione comunale che è stata rappresentata ai massimi vertici nella persona del sindaco,e al consigliere regionale,Un particolare grazie ad ogni singolo componente della banda musicale dellaguidata dal. Sicuramente i frutti di questo evento si vedranno nei prossimi mesi e anni, particolarmente la possibilità che gli organizzatori della mostra hanno dato di poter raccontare la grande emozione che viviamo noi tutti canosini il Sabato Santo da oltre 130 anni e che abbiamo comunicato." In conclusione il comunicato riporta "