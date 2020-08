L’Agorà d’argento alla bellezza della Puglia

è una riserva di benessere naturale, come il Parco regionale Dune Costiere. Una fuga tra cielo e infinito nel Parco dell'Alta Murgia. Il suono della chitarra battente nel rione Junno di Monte Sant'Angelo. Con una campagna stampa nazionale dedicata alle bellezze e alle suggestioni del territorio puglieseil Premio nazionale della Pubblicità italiana, fondato dal Club Dirigenti Marketing, unico riconoscimento attribuito a una impresa pugliese in questa 33esima Edizione."Con la campagnaabbiamo promosso la destinazione attraverso il racconto di una Puglia inedita che va oltre il posizionamentofacendo emergere un'offerta turistica molto ricca e diversificata, e favorendo la destagionalizzazione e le "vacanze brevi" in Puglia tutto l'anno – commenta, dirigente Pianificazione strategica di Pugliapromozione - La forza del concept è nella sua flessibilità e capacità di engagement, laddove sia i residenti pugliesi che i cittadini temporanei (che siano pugliesi di ritorno, italiani o stranieri), sono stati invogliati e invitati ad identificarsi nella loro personale interpretazione di una Puglia inedita, anche attraverso il passaparola"."La campagna- spiegaseconda generazione alla guida di Studio 9/Italia – è uno dei progetti da noi elaborati per l'Agenzia di promozione turistica della Regione, Puglia Promozione, nell'ambito di una gara europea che la nostra impresa si è aggiudicata a fine 2018. Abbiamo anche prodotto il nuovo spot tv e social 'Puglia, Riparti dalla meraviglia', prendendo spunto da un soggetto dell'ufficio comunicazione Aret Puglia, con la magnifica regia di Alessandro Piva".una delle prime imprese di marketing e comunicazione della Puglia, fondata nel '73 da, nel 1992 ha realizzato il primo spot tv pluripremiato per Divani&Divani, svuotando il teatro di Todi per riempirlo di coloratissimi divani in pelle. A metà anni Ottanta ha lanciato la prima campagna pubblicitaria nazionale per un brand pugliese: il vino "Bianco Locorotondo Doc" della Cantina Sociale di Locorotondo. Un successo che molti ricordano ancora. "Per noi questo Agorà, il numero 37, ha un particolare valore – aggiunge- perché premia la nostra visione strategica d'impresa impegnata a promuovere la sostenibilità, sociale, ambientale ed economica, come asse portante delle strategie di marketing e comunicazione per le realtà pubbliche e private che supportiamo con il nostro lavoro di comunicatori e di creativi".presidente del Premio Agorà, sottolinea che "Studio 9/Italia rinnova il suo palmares con questo premio Agorà 2020 con una pubblicità a mezzo stampa multisoggetto. I comunicati sono trattati con una semplicità in sintonia con i valori esperienziali sottostanti, quali la natura, l'architettura storica, i paesaggi tipici e il tempo libero, sempre nel rispetto di un turismo sostenibile. Uno stile classico e moderno insieme, coerente con la storia di questa agenzia".Attraverso la campagnae i 18 temi trattati in comunicazione nel 2019, sono stati valorizzati luoghi, esperienze e tratti identitari poco conosciuti anche ai pugliesi, con l'obiettivo di ridistribuire la concentrazione dei flussi turistici nel tempo (obiettivo destagionalizzazione) e nello spazio (obiettivo ridistribuzione della pressione turistica delle aree a rischio depauperamento e valorizzazione delle aree interne della Puglia meno note), promuovendo in tempi non sospetti, un anno prima dell'emergenza Covid, nuove forme di turismo esperienziale da vivere in totale relax fuori dai percorsi battuti, un invito a scoprire veri e propri rifugi per l'anima più che le classiche mete turistiche". Nel 2018 Studio 9/ Italia si è aggiudicata, con la Seminal Film di, un'altra importante gara della Regione Basilicata per promuovere "Matera - Capitale europea della Cultura 2019", vinta con il concept creativo "BeCome Culture", un invito al coinvolgimento largo e alla partecipazione attiva delle persone al ricco programma culturale materano, durato un intero anno.giunto alla 33esima edizione e organizzato dal Club Dirigenti Marketing, è un evento unico nel panorama italiano. Negli anni ha coinvolto oltre mille imprese di comunicazione italiane, ed è tutto dedicato al marketing, alla comunicazione pubblicitaria e ai creativi, i veri protagonisti del successo delle aziende.sono stati attribuiti da una giuria che si è riunita in sessioni online, composta dai rappresentanti delle seguenti associazioni e istituzioni: AISM (Associazione Italiana Sviluppo Marketing), Club Dirigenti Marketing, FederPubblicità, IAA (International Advertising Association), SpotandWeb, UNA (Aziende della Comunicazione Unite), Upa (Utenti di Pubblicità Associati), Università IULM, Pubblicità Progresso, Adico.