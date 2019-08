Installate panchine nuove nel centro storico

"E' iniziata ieri l'installazione delle nuove panchine, che sostituiranno quelle esistenti, in corso San Sabino e sulla piazzetta antistante la Cattedrale."- Ha scritto su un post su Facebook il sindaco di Canosa,accompagnatocon le foto del nuovo arredo urbano. "Questi lavori verranno completati nei prossimi giorni." - Prosegue il primo cittadino - "Con questo intervento andiamo a sostituire le panchine più vecchie dando uniformità all'arredo urbano di corso San Sabino, visto che quelle in uso hanno forma e dimensioni diverse. Le vecchie panchine verranno risistemate e sostituiranno, gradualmente, quelle più vecchie e non riparabili nei luoghi della città maggiormente frequentati dai nostri concittadini. E' questo un altro tassello del nostroA tal proposito in questi giorni abbiamo programmato ulteriori interventi quali la piantumazione di alberi, dove mancanti, in via Kennedy, via Aurelio Saffi e via Giovanni Falcone. Riguardo via Falcone è stato programmato anche il parziale rifacimento del manto stradale della rotatoria presente su quella strada mentre il rifacimento del manto stradale di altri ampi tratti stradali è previsto nei prossimi mesi" . Ilconclude - "Infine, abbiamo pianificato l'abbattimento delle barriere architettoniche in piazza Vittorio Veneto e l'installazione di un ascensore a Palazzo di Città."