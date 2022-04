Incomprensibile il motivo per il quale Forza Italia a Canosa avrebbe dovuto correre in solitaria

L'attuale Commissario di Forza Italia, nella persona dell'ritiene doveroso replicare al comunicato diffuso a firma degli ex membri del direttivo di F.I., esponendo quanto segue: """"È davvero paradossale che i componenti dimissionari del Direttivo ci accusino di "disinvoltura e scorrettezza politica" per aver noi affermato la necessità inderogabile di rispettare la linea politica indicata dal partito ad ogni livello, locale e nazionale, ovvero la convergenza della coalizione di centrodestra nonché delle altre forze politiche costituenti ilsu un unico candidato. Piuttosto, risulta a noi incomprensibile il motivo per il quale Forza Italia a Canosa di Puglia avrebbe dovuto correre in solitaria. Il sospetto è che si sia trattato di una proposta "pilotata" dall'esterno, avanzata nella speranza di creare ad arte una spaccatura nel centrodestra per favorire altri candidati. Il nostro progetto, invece, portato avanti per esempio nei comuni di Barletta e Taranto - come peraltro nei comuni superiori ai 15.0000 abitanti - è quello di una candidatura unitaria del centrodestra allargato ad altri contributi civici e, analogamente, è quanto proponiamo a Canosa di Puglia. Massima stima per il dottor Schirone, che invitiamo a ripensare la sua posizione, ma di "ingiustificabile" in questa vicenda c'è soltanto la pretesa di imporre una scelta incoerente rispetto alla linea politica del partito."""