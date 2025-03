Antonio Labianca, neo segretario cittadino di Forza Italia

Lo scorso 22 marzo, asi è svolta l'che rappresenta un momento fondamentale per il rafforzamento e la crescita del partito a livello locale. La votazione ha visto la partecipazione dei vertici regionali e provinciali, oltre a numerosi iscritti e sostenitori, che hanno avuto l'opportunità di contribuire alla scelta del leader che guiderà Forza Italia nei prossimi anni. Il nuovo Segretario Cittadino,, è stato eletto con consenso unanime per acclamazione, ottenendo un chiaro mandato da parte degli iscritti del partito. La sua esperienza politica, unita alla passione e alla determinazione, saranno decisivi per il rilancio dell'azione politica di Forza Italia nel territorio e per portare avanti le istanze dei cittadini in un momento storico particolarmente delicato per l'intero Paese.In occasione della sua elezione,ha dichiarato: "È un onore ricevere la fiducia dei nostri iscritti e dei vertici di partito, ringrazio di vero cuore le figure istituzionali qui presenti(Senatore delle Repubblica e Capogruppo Commissione Bilancio del Senato)(Consigliere Regionale di Forza Italia),(Consigliere regionale),(Vice Presidente Provincia BAT),(Presidente del Consiglio del comune di Barletta e Segretario provinciale di Forza Italia)(Europarlamentare Fratelli d'Italia),(Segretario provinciale Puglia Popolare)(Consigliere comunale di Canosa in quota Forza Italia). Un grande ringraziamento all'amicoper la sua impeccabile organizzazione e all'Avv., Segretario Organizzativo regionale di Forza Italia, che ha condotto i lavori congressuali"Sono pronto a lavorare - Ha poi aggiunto- perchépossa essere il motore del cambiamento e del rinnovamento, per una città più vivibile, moderna e inclusiva. Con il supporto di tutti, riusciremo a consolidare la nostra presenza sul territorio e a rafforzare la nostra visione politica e contribuire al miglioramento della nostra comunità. Mi metterò subito al lavoro per rafforzare la struttura organizzativa, pianificare nuovi progetti, programmare incontri con la cittadinanza allo scopo di coinvolgere tutti coloro che desiderano partecipare a questa nuova occasione di cambiamento e difesa dei valori di libertà, giustizia, e progresso"