Incendio sulle rive dell'Ofanto

Quest'oggi una pattuglia di volontari dell'(Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente O.N.L.U.S.)presieduta dan servizio di perlustrazione del territorio è intervenuta per lo scoppio di un incendio lungo le rive delL'incendio è divampato nel tardo pomeriggio, intorno alle ore 19,05, quando gli uomini dell'hanno contattatoper segnalare quanta stava accadendo. Immediatamente sono stati chiamatiche in breve tempo sono giunti sul posto. L'incendio ha impegnato per oltre un'ora due squadre diche hanno provveduto a domare le fiamme. Ignote le cause dell'incendio ma nella zona spirava un vento forte che ha alimentato il propagarsi delle fiamme, bruciando alberi, arbusti, sterpaglia e canneti tipici delle rive del fiume.