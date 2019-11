In memoria di Teresa Rinella

Evocando la poesia" in un momento gioioso di compleanno, mi soffermo dinanzi ad un pampino di una vite sulla parete di, a, presso la lapide del toponimo, risanata in terracotta. È un pampino avvizzito, sofferente, che cade per terra. I momenti di gioia sono intessuti anche di momenti di dolore, mentre apprendiamo della morte della cara amicagentil donna, premurosa, sempre presente nella vita di famiglia e nel sociale. Una persona solare e piena di valori, di profondo senso culturale.aveva un grande cuore e un animo gentile, lascia un vuoto incolmabile. Nella vicinanza dedichiamo in amicizia i versi della poesia "Gli anni dell'età che cadeancor prima che decada,sono come pampini d'autunnocorrosi dal morbo scuro,che si staccano dalla vitee cadono sepolte nella terra,espirando l'ultimo tremulo soffioin cielo tra le braccia del Signore,che tutto genera e tutto conserva,e fa del muto e triste silenzionel mistero della fede della vita.