Il territorio della BAT dimenticato dalla Regione Puglia

"Preoccupano molto i dati pubblicati da Pugliapromozione sul turismo in Puglia nell'Estate 2022", denuncia il Consigliere regionale e Capogruppo di Azione,"La BAT registra solo il 3% degli arrivi dei turisti che hanno scelto la Puglia come meta delle scorse vacanze estive e tra le 15 destinazioni più attrattive non figura alcun Comune della BAT. Tali dati confermano purtroppo la tendenza degli ultimi anni", prosegueInfatti, anche nel 2015, nel 2019 e nel 2021 nessun Comune della BAT figurava tra le 15 destinazioni più attrattive. Di contro, la nostra provincia risulta – insieme a Bari – quella in cui la destagionalizzazione degli arrivi è più alta, a dimostrazione che"Questi dati sono preoccupanti e mettono in evidenza la scarsa attenzione da parte della Regione nei confronti della nostra Provincia sul tema turismo. Infatti, solo per fare degli esempi, non è mai stata istituita alcuna articolazione di Pugliapromozione nella BAT, né ci sono investimenti specifici per offrire un'offerta turistica più attrattiva e soprattutto non esiste alcun piano strategico sullo sviluppo turistico della Puglia, a parte le "mancette" che vengono consegnate ad alcuni Consiglieri del Presidente Emiliano.Questo territorio, che è stato dimenticato dalla Regione – conclude il– ha diritto di avere la stessa dignità degli altri territori, sui quali si investono milioni di euro e dove si organizzano eventi di alto rilievo, e soprattutto dove si pianificano infrastrutture turistiche che danno costante appeal e produttività al settore turistico."