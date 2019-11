Ilsi celebra laL'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia(BT), nei tre Comuni che lo costituiscono, ha previsto delle iniziative di sensibilizzazione previste dal Programma Antiviolenza, "Il Silenzio Non è Oro", finanziato dalla Regione Puglia e cofinanziato dall'Ambito. Il 23 novembre scorso, a Canosa di Puglia, è stato presentato il librodi Maria Lovito presso la Parrocchia Gesù Giuseppe e Maria (mattina) e l' Auditorium Oasi Minerva (pomeriggio). Quest'oggi presso il Centro Risorse dell'Istituto "L.Einaudi" di Canosa si è svolto il Convegno dal titoloil 9 novembre scorso si è tenuta la presentazione del libro "La gabbia di Anna" presso il Centro giovanile Aurora Salomone (mattina e pomeriggio). Ail 16 novembre scorso presso il Liceo scientifico "E.Fermi" (mattina) e la Sala Consiliare Palazzo di Città (pomeriggio) si è svolta la presentazione del libro "La gabbia di Anna" Dal 25 novembre al 1 dicembre sulla facciata dei Palazzi di Città dei tre Comuni dell'Ambito Territoriale, sarà esposto il manifesto della campagna regionale del 1522, servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. Il numero, gratuito, è attivo 24 ore su 24 e accoglie, con operatrici specializzate, le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking."Un ricco cartellone di eventi di sensibilizzazione, - commenta l'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Canosa, Comune capofila dell'Ambito- che ci vedono collaborare con amministrazioni, associazioni, scuole, parrocchie e comunità locale tutta al fine di aumentare sempre più la sensibilità collettiva al tema della violenza contro le donne e informare sempre più sulle attività dei centri antiviolenza e di tutta la rete territoriale a sostegno delle vittime di violenza. Si ringraziano i cittadini per la grande sensibilità e partecipazione mostrate nel corso delle iniziative previste dal programma."