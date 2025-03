Il ruolo socio-educativo degli oratori

conferma e rilancia il proprio impegno nel riconoscere, valorizzare eapprovando, per il prossimo triennio,, attraverso un protocollo di intesa con la Regione Ecclesiastica Puglia per un investimento complessivo di 600.000 euro. Attraverso questo intervento, il dipartimento regionale riconosce il valore degli oratori come presidi fondamentali per la crescita educativa e sociale delle nuove generazioni, puntando a rafforzare il tessuto comunitario e a promuovere una società più equa e inclusiva, consolidando un modello di intervento efficace e replicabile, capace di generare un impatto concreto sulla qualità della vita. L'iniziativa va ad aggiungersi agli interventi a regia regionale in corso, tra cui il finanziamento dei centri educativi per minori e la dote educativa e di comunità, rafforzando il sostegno alle comunità locali e alle famiglie, con un'attenzione particolare ai contesti più fragili.attraverso percorsi di accompagnamento e supporto alla crescita armonica di minori e giovani; saranno altresì posti in essere interventi di contrasto ai fenomeni di bullismo, cyberbullismo e devianza minorile, promuovendo attività socio-educative e di animazione sociale, nonché iniziative che favoriscano la partecipazione attiva di tutti i minori, promuovendo relazioni di aiuto e coesione sociale, incentivando l'interculturalità e l'interreligiosità come strumenti di dialogo e crescita condivisa, rafforzando le attività ludico-ricreative ed espressive e favorendo l'aggregazione giovanile e la partecipazione a percorsi educativi innovativi.Sono ambienti in cui si respira, oggi come un tempo, la voglia di stare insieme e fare squadra, grazie all'impegno genuino dei giovani volontarie e volontari e ai tanti progetti educativi in cui si impegnano con passione. Desideriamo supportare questo presidio di socialità e di legalità che incide in maniera positiva sul tessuto sociale, coltivando speranza anche in territori in cui violenza e degrado minacciano di prendere il sopravvento" ha dichiarato il presidente della Regione PugliaMentre, la direttrice del dipartimento Welfare della Regione Puglia,dichiara"La strategia regionale si basa su un approccio multidimensionale che coinvolge scuole, enti locali, Terzo settore, oratori e famiglie, promuovendo azioni sinergiche. Intendiamo soprattutto potenziare le attività progettuali, consolidando una collaborazione interistituzionale sempre più efficace. L'obiettivo è moltiplicare gli effetti positivi di queste azioni, partendo dalla condivisione delle buone prassi e garantendo un'attuazione capillare e integrata dei progetti in tutte le diocesi pugliesi attraverso la Regione Ecclesiastica Puglia. Crediamo fortemente che iniziative come questa possano favorire la promozione, il sostegno e il supporto alle famiglie, ai giovani e ai minori, contribuendo a contrastare le povertà educative".