Il Porto di Bari tra i primi dieci in Italia

"Siamo soddisfatti della performance dei porti della Puglia e ci complimentiamo con il presidente dell'Autorità Portuale per il lavoro che sta facendo" così l'assessore all'industria turistica e cultura,commentando l'inserimento dele il"I porti - ha continuato- sono strategici per i flussi di turisti e crocieristi, ma anche per lo sviluppo del turismo nautico che ha una capacità di spesa rilevante. Fare sistema, come stanno facendo i porti della Puglia sta dando frutti visto che la regione sale nella classifica italiana. Abbiamo puntato con Pugliapromozione, insieme ad Aeroporti di Puglia e alle ADSP della Puglia, a migliorare l'accoglienza dei viaggiatori anche e soprattutto negli hub di arrivo in Puglia, come porti e aeroporti, con interventi di qualità e buone pratiche, come il rinnovato infopoint appena inaugurato nel porto di Bari".