Il passaggio generazionale: rischi e consigli pratici per la tutela patrimoniale

è il tema dell'evento organizzato daltutto dedicato alla successione ereditaria. L'appuntamento – aperto al pubblico – è perallepresso il Ristorantevia Kennedy n.14, con il dottorconsulente finanziario professionista. L'incontro è rivolto ai non addetti ai lavori – dipendenti, imprenditori, lavoratori autonomi, professionisti e pensionati – con un obiettivo: fareper evitare le aule dei tribunali e i tempi della giustizia civile. Secondo un rapporto Istat del 2016, infatti, ilnel 5.5% dei casi la materia del contendere è rappresentata da eredità e successioni. "Ma sono pochissimi i cittadini che – spiega Martellotta – si preoccupano di pianificare per tempo la propria divisione successoria". Cause che fioccano, doppie tassazioni e gli annunciati inasprimenti fiscali (Riforma del catasto) rendono più che mai urgente la conoscenza degli strumenti previsti dalla legge in materia. "Per la prima volta dal Dopoguerra, la generazione successiva è più povera di quella precedente e oggi siamo davanti al più grande trasferimento di ricchezza nella storia della Repubblica. Questo – aggiunge l'esperto – vuole essere un contributo alla diffusione della cultura della protezione dei patrimoni e alla pianificazione successoria".