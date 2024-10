Il “Pane a prosciutto” nel dipinto di Romina Mazzotta

La prima opera dipinta a temaè stata realizzata dall'artista, leccese d'origine canosina d'adozione. E' stata presentata e donata in occasione dell'esordio dell'evento autunnale intitolatoorganizzato dall', presieduta da, nell'ottica di promuovere e valorizzare il Patrimonio Eno-Gastronomico e l'inestimabile Patrimonio Archeologico della città. Ilconosciuto comeè un, preparato con due diverse farine, una comune e l'altra di grano arso ricavata dalle spighe nelle stoppie bruciate, e "macinato in casa come facevano una volta i nonni " . Il nomeo" è dovuto al colore all'interno dello stesso che, quando viene tagliato, ricorda le forme del prosciutto. Ilo" è stato dipinto dall'artista, con olio su tavola (55x70) riportando tutti i particolari dell'alimento PAT sotto i riflettori negli ultimi anni dopo il riconoscimento istituito con l'art.8 del D.Lgs. 173/1998 e regolamentato dal D.M. 350/1999, che definisce l'espressione della tradizione italiana in tavola; attraverso ricette, preparazioni e tecniche produttive, tramandate di generazione in generazione nell'ambito della cultura agroalimentare italiana. La riscoperta delanche attraverso un dipinto permette di conservare vivo "il ricordo dei nostri avi, di riportare in auge i ricordi del nostro recente passato a tavola, quando lo preparava mia madre in tempi di ristrettezza economica " ha tra l'altro dichiarato il presidente dell', che ha ringraziato per la donazione l'artistacomplimentandosi con la stessa per l'opera realizzata e consegnata nella prima giornata dell'eventoL'opera è in mostra nelcurato dache è aperto con tutte le sue collezioni uniche e senza tempo. Emozionata ed onorata della donazione l', presidente dell'Associazione, che con le sue opere e le attività promosse sta contribuendo fattivamente alla promozione del territorio attraverso l'organizzazione di eventi e di laboratori didattici "a cielo aperto" nei parchi archeologici e nelle piazze di Canosa di Puglia votata al turismo culturale, archeologico ed enogastronomico.