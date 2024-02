Il Generale di Corpo D'Armata Vito Augelli in visita a Barletta

Il Generale di Corpo D'ArmataComandante Interregionale dell'Italia Meridionale della Guardia di Finanza, autorità gerarchica sovraordinata a tutti i Reparti della Puglia, oltre che delle regioni Campania, Basilicata e Molise, ha visitato nella giornata di ieri il Comando Provinciale di Barletta Andria Trani. L'alto Ufficiale Generale, nativo di questa provincia e profondo conoscitore della realtà pugliese avendo già lavorato a Bari in passato, è stato accolto dal Comandante Regionale Puglia, Generale di Divisionee dal Comandante Provinciale, Col. t.STe ha dapprima incontrato il Prefetto della provincia, dott.ssa Rossana Riflesso e il Procuratore della Repubblica di Trani, dott. Renato Nitti, ai quali ha confermato ogni piùdi ogni ordine e grado che operano nella "più giovane" delle province pugliesi, ricevendo, al contempo, espressioni di piena soddisfazione, stima e fiducia e per le molteplici attività di servizio svolte da tutti i reparti della Guardia di Finanza di Barletta, Andria, Trani e Margherita di Savoia, nei dieci comuni di competenza.Il Generale Augelli ha quindi visitato la caserma "Fin. M.a.v.m. Giovanni De Santis" di Barletta, sede del Comando Provinciale, del Nucleo Polizia Economico Finanziaria e del Gruppo alla sede dove ha salutato il personale presente, riportando le lusinghiere espressioni di apprezzamento dell'Autorità Giudiziaria e di Governo, aggiungendo il suo personale plauso per l'impegno, la dedizione e il senso del dovere che connotano la diuturna attività dei Finanzieri a tutela della legalità e della sicurezza; a seguire, un breve ma significativo incontro con i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia, esaltandone la spiccata funzione sociale nella collettività barlettana, andriese e tranese. Il Comandante Interregionale ha infine presieduto un incontro con i Comandanti dei Reparti dipendenti nel corso del quale sono stati analizzati i contesti sociali, economici e criminali della provincia, illustrate le prospettive operative e le strategie di crescita del Reparto nonché le misure di welfare per il personale.