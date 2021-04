riferisce:

La pandemia da COVID-19 non è soltanto un'emergenza sanitaria, costituisce anche una grave crisi economica che sta facendo crescere in modo spaventoso la disoccupazione, causando un aumento delle disuguaglianze sociali e un crescente impatto negativo sulle persone che svolgono lavori meno protetti e meno retribuiti, sui giovani e sui lavoratori anziani, i precari e i lavoratori migranti, per non parlare delle lavoratrici. Per superare questa devastante crisi economica occorre investire in maniera massiccia in istruzione, formazione delle nuove competenze, innovazione, ricerca, digitalizzazione dell'economia.Alle oredi, in live streaming sui canali YOUTUBE e FACEBOOK si terrà il webinar sul tema "IL FUTURO DEL LAVORO IN UN MONDO CHE CAMBIA - Nuove professioni e competenze necessarie, Pari opportunità e Diritti umani." Sotto il coordinamento di, giornalista RAI, interverranno:– Consigliera Nazionale di Parità – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;– Segretaria Generale CISL Lecce;– Presidente CONFINDUSTRIA Puglia;Manager Amazon;Docente di Filosofia del Diritto e Delegato Offerta Formativa – Università del Salento:Responsabile ANPAL Servizi – Area Territoriale Abruzzo, Marche e MoliseIl Presidente CONFINDUSTRIA Puglia,"La crisi ha ampliato il divario di crescita strutturale tra Italia e paesi europei, tra nord e sud del paese e, per effetto delle trasformazioni strutturali che la pandemia ha accelerato, anche tra settori, imprese e lavoratori. Per colmare questo gap di velocità occorre un cambio di passo nelle politiche per le imprese e gli investimenti, per il lavoro e la formazione. Il capitale umano è il tema chiave per il futuro del paese. Si mira allo sviluppo delle competenze, anche attraverso la razionalizzazione dell'offerta e la programmazione della formazione già esistente. E' necessario ripartire dal lavoro, in particolare dei giovani e delle donne.Le politiche del lavoro devono essere rimodulate per aumentare l'occupabilità degli individui, compresi i lavoratori in cig, i disoccupati, gli "scoraggiati", e per facilitare la ricollocazione verso nuove occupazioni e settori in espansione".Mentre, ilPresidente dell'Associazione MediterraneaMente,aggiunge: "Parlare di lavoro oggi, ancora in piena pandemia da Covid, non è per niente facile, soprattutto se da fonti certe si viene a sapere che in un solo anno, nella sola Italia, si sono bruciati 945.000 posti di lavoro, e che ancora una volta chi continua ad averne la peggio sono i giovani e le donne di ogni età. Pur non dimenticando le famiglie di chi non c'è più, di chi è venuto a mancare perché in prima linea, la mia solidarietà va a chi è in cerca di lavoro e a coloro che lo hanno perso, agli imprenditori e ai lavoratori a cui la pandemia, con gli effetti simili a quelli di un devastante terremoto, ha tolto ogni risorsa ed ogni energia".Il progetto grafico dell'evento è curato dagli alunni della classe 4A PCP Promozione Pubblicitaria dell'Istituto di Istruzione Superiore "V. Bachelet" di Copertino.Live streaming sui canali:YOUTUBE: https://www.youtube. com/watch?v=Fh4ngEFtfLs FACEBOOK: https://www. facebook.com/1225734440811615/ posts/4133390600045970/