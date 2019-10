Il fenomeno dei 'roghi' notturni" nelle campagne

Non si ferma il fenomeno deinel Foggiano. Continua, infatti, incessante il controllo da parte deiAncora un caso accertato nella serata del 24 ottobre scorso, dalla, coadiuvata dal Gruppo Carabinieri Forestale, su di un terreno in località Di Nittis alla periferia del capoluogo dauno. I militari allertati dalla sala operativa regionale rinvenivanoGrazie alla consultazione delle banche dati degli operanti, si è riusciti a risalire al conduttore del terreno, un uomo di 50 anni, denunciato a piede libero.Negli ultimi mesi,suha registrato dei servizievidenziando che in molte campagne vengono riversati rifiuti ai quali poi viene dato fuoco. L' inviato barese ha mostrato con i video i roghi che hanno imperversato per tutta l'estate, con relativi rischi per la salute. Il timore, infatti, è quello di ritrovarsi di fronte a una nuovaper via delle colonne di fumo che poi viene inalato dai residenti. Laè un'espressione che risale ai primi anni del 2000 per indicare una vasta area situata in Campania, a cavallo tra le province di Napoli e Caserta, in relazione all'tutte circostanze con un potenziale impatto sulla salute della popolazione locale. Essa apparve per la prima volta nel 2003, quando fu usata neldi quell'anno curato daIn seguito è stata utilizzata danel librocome titolo dell'undicesimo e ultimo capitolo. Le immagini di rifiuti incendiati, disseminati, o abbandonati in discariche abusive nella, anche in prossimità di zone abitate, sono state associate alla percezione di un maggior rischio per la salute per le persone che abitano nell'area, con particolare riferimento aiconsiderati sempre più "di lunga durata, oltre che "a causa della loro crescente prevalenza