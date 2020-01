Il Corpo dei Vigili Urbani è il primo baluardo di rispetto della legalità

Nella ricorrenza di"porgo gli auguri miei e di tutta l'Amministrazione Comunale al personale della Polizia Locale di Canosa. IHa espresso il sindaco di Canosa di Pugliache in occasione della festa di San Sebastiano "facciamo un resoconto delle attività svolte nel 2019 e di quanto è stato previsto per l'anno in corso. Lo scorso anno i Vigili Urbani di Canosa sono stati impegnati in molteplici attività, tra le tante voglio ricordare la costante attenzione ai temi ambientali".Infatti, lanel corso del 2019 ha effettuato 116 ore di visione dei filmati da sistema di videosorveglianza, 52 ore di filmati da foto trappole, Eseguiti 186 accertamenti in materia ambientale di cui 31 ispezioni di impianti di depurazione, Lha elevato nel corso dell'anno bena fronte delle 4.830 del 2018, delle 4049 del 2017 e delle 2835 nel 2016 con un aumento quest'anno del 10,89% mentre la, in tema di commercio, ha elevato sanzioni per complessivi 27.000 euro. Lasi è dotata anche di un sistema di rilevazione della velocità operante sulla statale 231, teatro di numerosi incidenti spesso mortali. Il tasso di mortalità è passato da 1-2 di media morti anno a 0 da quando sul tratto è statoche costringe soprattutto i mezzi pesanti a ridurre la loro velocità quando percorrono le curve di quella strada che sono state oggetto di manutenzione da parte della Provincia. Per l'anno in corso la Polizia Locale sta sperimentando un nuovo sistema di fototrappole molto più efficaci di quelle già in dotazione. Il sistema è partito il 24 dicembre scorso e sta rilasciando agli operatori numerosi video dove vengono ripresi cittadini che abbandonano i rifiuti in orari e in modalità non rispettose delle regoleNegli ultimi giorni "ho provveduto a segnalare alla Procura delle Repubblica l'abbandono di manufatti in sospetto amianto.A breve, per rafforzare le attività di controllo e di presidio della città, l'Amministrazione stipulerà una convenzione con l'ANPANA dove i volontari che verranno nominati con decreto sindacale, affiancheranno la Polizia Locale nell'attività di contrasto alle violazioni in materia ambientale e sul rispetto, da parte dei cittadini, della normativa sulla gestione di animali domestici.Ricordo a tutti i cittadini - conclude il sindaco - cheollaborare e segnalare gli autori di illeciti vi rendono bravi cittadini che vogliono vivere nella propria città in maniera civile e decorosa".