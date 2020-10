Il Caso Grottelline – Cronaca di un giornalista in provincia

Grande attesa per la presentazione alla cittadinanza del libro-inchiesta del giornalistadal titoloche si terrà mercoledì 7 ottobre, a partire dalle ore 20, presso la Sala Ricevimenti "Lo Smeraldo", ilnel rispetto di tutte le prescrizioni utili a contrastare il Covid. Trent'anni di nomi e documenti raccolti da Forina che, per amore di verità e tra molte difficoltà, ha scoperchiato un vaso di Pandora sul destino di un territorio, immerso nella Murgia più selvaggia, che rischiava di divenire una discarica.L'intricato reportage riguardante la località die la cui cronistoria rappresenta un esempio concreto di quanto non dovrebbe avvenire in uno Stato democratico e rispettoso della legge, sarà introdotto dall'inviato di TeleNorba, che dialogherà con l'autore. Ilpresieduto da, da sempre sensibile ai temi della legalità, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle persone, ha da subito puntato sull'evento, contando su una partecipazione compatta di Enti, associazioni e semplici cittadini. Per l'occasione, il Club canosino ha ricevuto il Patrocinio della Diocesi di Andria, della Provincia di Barletta-Andria-Trani e dei Comuni diMinervino Murge e Spinazzola e ha ottenuto, inoltre, l'adesione di Rotaract, Interact ed Inner Wheel (appartenenti alla Famiglia rotariana), nonché del presidio di Andria di "Libera contro le mafie", di Legambiente, di Italia Nostra, di ProLoco e di Fidapa.