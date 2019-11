Il calendario del Presepe Vivente

Reso noto il calendario dellache andrà in scena ain una location incantevole su di un'area di 12.000 mq di interesse archeologico, in. Ci sono quattro date anei giornie altrettante adalle, in caso di pioggia la manifestazione potrebbe essere sospesa. Grotte naturali che regalano al visitatore le emozioni di entrare in un villaggio palestinese del I secolo d. C.., attraversando un percorso evocativo tra i fuochi della legna, i profumi del pane azzimo in cottura, i panni sbattuti contro le pietre del ruscello, gli sfarzi della corte di Erode, le voci dei rabbini nella sinagoga, le botteghe degli artigiani, le danze del banchetto nuziale, la natività di Gesù Bambino e l'arrivo dei Magi Melchiorre, Baldassarre e Gaspare.nell'ambito del programma di promozione turistica che informa gli automobilisti su quello che accade nel territorio che attraversano, rappresentagrazie allache danno il massimo per l'evento delle emozioni in più giorni durante le vacanze natalizie, sostenendo notevoli sforzi economici, organizzativi e logistici, spesso in condizioni climatiche proibitive. Per ulteriori informazioni sullascrivere email: a:Inoltre, per contatti è attiva l'utenza telefonica, mentre il sito on line e la pagina Facebook sono in costante aggiornamento per l'evento più atteso dell'anno.