I Templari: il mistero non mistero

La storia al centro delle attenzioni degli incontri culturali organizzati dall'di, presso l'Auditorium dell'Oasi "Arcivescovo Francesco Minerva", in via Muzio Scevola nr.20. Come da programma,, alleinterverrà il: sul temaordine religioso-militare è stato fondatodaper proteggere coloro che si recavano in pellegrinaggio nella città. I componenti ebbero dapprima il nome die poi, quando s'insediarono nel palazzo reale di Gerusalemme vicino al Tempio di Salomone,. Confermato nel Concilio di Troyes (1128), e rigidamente organizzato, l'ordine era composto dai cavalieri, che portavano un mantello bianco con croce rossa e potevano possedere castelli, e dagli scudieri, che vestivano di bruno. Potevano essere indifferentemente laici o sacerdoti. A capo di tutti vi era ilcoadiuvato da siniscalco, maresciallo, gonfaloniere ed elemosiniere. L'ordine si propagò presto, accogliendo in parte lo spirito della riforma cistercense. Si diffuse anche in Europa (specialmente in Francia, Inghilterra, Aragona, Portogallo) e costruì moltissime chiese a somiglianza di quella di Gerusalemme, che ebbero sempre il nome di tempio.è da ricondurre a due motivazioni principali: la viabilità terrestre e la possibilità di adoperare i porti, in modo speciale quelli della costa puglieseper l'imbarco verso la Terra Santa dei pellegrini e dei Crociati ed il loro rientro, nonché per la spedizione di vettovagliamento e derrate alimentari alle guarnigioni templari in Outremer. L'espansione dell'Ordine (tra la seconda metà del XII secolo sino alla fine del XIII secolo) avveniva secondo una logica ben precisa tendente a privilegiare in primo luogo le località costiere per poi procedere verso l'entroterra. Ancheaveva verso questi cavalieri un grande interesse per la sua conoscenza verso gli antichi misteri e le forme esoteriche. Ulteriori approfondimenti sul ruolo chehanno avuto all'interno del territorio pugliese saranno forniti nel corso della serata dal relatorecultore di Storia Medievale. Nel rinnovare l'invito alla cittadinanza a seguire l'incontro, il presidente dell'U.T.E. dottorha ricordato che è in atto unper unateso a valorizzare l'immagine storica e culturale di Canosa attraverso una scrupolosa ricerca di documentazione sviluppata da studi su Archivi di Stato e reperti archeologici del territorio.