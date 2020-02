I Riti della Settimana Santa patrimonio immateriale della Regione Puglia

Ad annunciarlo è il consigliere regionaleun attimo dopo l'della sua. Si conclude, così, un iter iniziato circa un anno fa e che ha visto coagulare intorno alla proposta di legge di Liviano anche i colleghi consiglieri Fabiano Amati, Sergio Blasi, Napoleone Cera, Domenico Damascelli, Francesca Franzoso, Giandiego Gatta, Nino Marmo, Ruggiero Mennea, Donato Pentassuglia,e Sabino Zinni. La legge, infatti, considera patrimonio immateriale le manifestazioni legate alla Settimana Santa riguardanti numerose realtà pugliesi come Taranto, Ginosa, Andria, Bisceglie, Bitonto,Gallipoli, Molfetta, Ruvo di Puglia, Calenzano, Conversano, Montesantangelo, Botrugno, solo per citarne alcune. "Sono soddisfatto per il risultato ottenuto - sottolinea- perché la legge punta ae che vede in quella di Taranto, con il pellegrinaggio dei perdoni e con le due vie crucis del Giovedì e del Venerdì santo, una delle espressioni più alte della pìetas religiosa. Con questa legge - aggiunge il consigliere regionale tarantino -, sulla base della programmazione pluriennale, l(al quale potranno aderire diocesi, parrocchie, confraternite o associazioni costituiti a norma di legge e senza scopo di lucro) per la promozione in Italia e all'estero degli eventi, per attività di studio e attività culturali, anche fuori dai confini regionali, legate ai riti della settimana santa pugliese; per la realizzazione degli eventi e di percorsi di formazione e approfondimento delle origini della ritualità nonchè per la realizzazione di cd e dvd e app e altro materiale multimediale contenenti notizie utili a quanti intendono assistere allo svolgimento degli eventi stessi". Insomma, fa presentela legge, penso ai nostri Riti che hanno ormai una risonanza che travalica i confini regionali e nazionali tanto da convogliare nella città bimare, durante la Settimana Santa, tantissimi turisti provenienti da ogni luogo,(la nascita delle due processioni, dell'Addolorata e dei Sacri misteri, risale infatti al 1703) che la differenziano da tutte le altre proposte analoghe e la rendono, com'è riconosciuto, la capofila della pietà popolare nel meridione d'Italia. Così come studi specifici testimoniano da tempo"I consiglieri regionali die Renato Perrini, fra: "La fede che incontra la tradizione di alcune processioni e di alcuni rituali religiosi diventano un'esperienza emozionale anche per chi li vive da turista, oltre che da devoto. Questo è stato uno dei motivi per cui, in modo trasversale, abbiamo voluto che i 'Riti della Settimana Santa' diventassero patrimonio immateriale della Regione Puglia.Una legge che consentirà non solo la tutela degli stessi, ma darà anche un supporto economico per chi da anni tiene vive queste tradizioni, parliamo in modo particolare delle processioni dell'Addolorata e dei Misteri che si svolgono a Taranto,, Ginosa, Andria, Bisceglie, Bitonto, Gallipoli, Molfetta, Ruvo di Puglia, Calenzano, Conversano, Monte Sant'Angelo, Botrugno. In un'epoca che tende a viaggiare solo sui social,Mentre, il consigliere regionale di Senso Civico – Un nuovo Ulivo per la Puglia,ha dichiaratoUna legge che va nella giusta direzione: promuovere e sostenere un segmento importante ma non secondario della nostra offerta turistica.n una terra come il Tarantino, dove tale appuntamento richiama migliaia di fedeli, di curiosi e di cultori della materia – penso alle processioni nella città vecchia di Taranto ma anche a quelle di altre comunità della provincia - sapere che la Regione Puglia disciplina con puntualità questi eventi di devozione e fede, è un punto di forza per gli organizzatori. Mi piace soprattutto la parte in cui è prevista e sostenuta la produzione di materiale informativo, di percorsi mirati per la diffusione e conoscenza di tradizioni così antiche e tramandate di generazione in generazione. L