I Carabinieri intensificano i controlli per il contrasto al fenomeno della “esterovestizione dei veicoli”

Nel corso del week end, i Carabinieri della Comando Provinciale supportati dal personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori "Puglia" e del 6° Nucleo Elicotteri hanno svolto un servizio coordinato finalizzato al capillare controllo della circolazione stradale e al contrasto del fenomeno della "esterovestizione dei veicoli" presidiando con posti di controllo mirati le principali vie di comunicazioni urbane ed extraurbane di questa provincia. Tale prassi, sempre più diffusa sul territorio nazionale, consiste nel re-immatricolare all'estero mezzi già immatricolati in Italia, per aggirare le normative nazionali sulla proprietà e circolazione dei veicoli. L'aspetto più critico di tale condotta è legato alla circostanza che gli intestatari di tali mezzi, nella maggior parte dei casi, evitano in tal modo anche gli obblighi in materia di assicurazione e revisione previsti dalla normativa italiana, quasi sempre più stringenti che negli altri paesi, creando enormi rischi per la sicurezza stradale. Nel corso del servizio straordinario i militari hanno proceduto all'identificazione di più di 500 persone e al controllo di 356 autovetture di cui 30 con targa estera elevando 88 sanzioni al codice della strada per un complessivo di circa 10 mila Euro. In tale contesto, i Carabinieri hanno ritirato 5 titoli di guida e sottoposto 6 veicoli a sequestro/fermo ammnistrativi. Inoltre, al fine di garantire una adeguata cornice di sicurezza, i Carabinieri hanno effettuato 35 perquisizioni personali e veicolari rinvenendo e sequestrando circa 3 grammi di sostanza stupefacente del tipo "cocaina" e 47 grammi del tipo "hashish". Pertanto, hanno proceduto successivamente a segnalare alla locale Prefettura 15 persone per uso personale. Il servizio ad alto impatto svolto dai militari dell'Arma continuerà nelle prossime settimane per garantire una cornice di maggiore sicurezza e prossimità ai cittadini.