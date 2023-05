Grazie Canosa! Grazie Radio Norba!

«Nonostante la pioggia e le condizioni meteo avverse di ieri – afferma il Sindaco di Canosa di Puglia,- è stato bello poter riavere nella nostra città a distanza di anni un evento targato Radio Norba con". La splendida cornice delche sarà trasmessa durante i mesi estivi suquale vetrina di rilievo internazionale per far conoscere il nostro patrimonio archeologico. La città ha risposto nuovamente presente e questa foto è per noi lo spot più bello in quanto inquadra tutta la nostra bellezza e ricchezza.per aver individuato nella nostra città la prima tappa di questo tour ed in particolare il nostro Carlo Gallo, canosino doc di cui siamo fieri. Un sentito ringraziamento va anche a tutti coloro che hanno lavorato per la buona riuscita dell'evento, alle Forze dell'Ordine, al Corpo della Polizia Locale, all'Oer, Misericordia, Anpana e Noetaa. Infine - conclude- il grazie più importante va a voi cittadini che nonostante le condizioni meteo avete risposto presente.».