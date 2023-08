Emma da Canosa di Puglia su Italia 1

Gran finale per ilandrà in onda in prima serata sua partire dalleodierne . Il festival musicale dell'estate italiana è presentato dacon la partecipazione diNel quinto ed ultimo appuntamento si alterneranno sul palco: Fedez, Annalisa, Tananai, Fred De Palma, Ana Mena, Diodato, Paola & Chiara, Baby K, Gabry Ponte, Quinze & Bob Sinclar, Matteo Paolillo, Shade e Federica Carta, Valentina Parisse, Rhove, Aka 7even, Luigi Strangis & Matteo Romano, Dara, Piccolo G, Lolita, Alfa, Ramona Flowers. I cantanti saranno anche protagonisti di esibizioni on the road da alcune delle più apprezzate località turistiche della Puglia. In questa tappa: ,i Boomdabash da Mesagne e Mr. Rain da Fasano. Un'altra stagione da incorniciare per ilche ha fatto registrare boom di ascolti per i concerti andati in scena in Puglia con i grandi ospiti sul palco in tutte le serate.