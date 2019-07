Grandinata del 10 luglio:disponibili i moduli per la segnalazione dei danni

Lo scorso venerdì, su richiesta dell', si sono svolti i sopralluoghi dei tecnici della Regione Puglia per verificareLa zona più colpita è statadove i frutti, ormai prossimi al raccolto, sono stati completamente distrutti, mandando in fumo un intero anno di lavoro. Con apposita deliberazione la Giunta Comunale ha richiesto alla Regione di ricomprendere l'evento nei benefici di legge previsti. Pertanto, si invitano tutti gli agricoltori le cui colture sono state danneggiate della grandinata, a presentare una formale segnalazione all'Ufficio Agricoltura del nostro Comune. Il modulo per la segnalazione è disponibile presso l'Ufficio Agricoltura del Comune di Canosa ed è scaricabile dal Sito Istituzionale.