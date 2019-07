Gli OPERAbiti di Anna Morra al Top Fashion Model

Ultimi dettagli sul prestigioso red carpet per la quinta Edizione diil contest ideato e organizzato dain svolgimento ae che avrà il suo momento clou, con i défilé diin piazza Vittorio Emanuele II. Presenterà la serata dia ridosso della suggestiva Fontana dei Tritoni, l'ex modello e ora apprezzatissimo conduttore Rai de "La vita in diretta". Nel primo evento moda, spazio alla femminilità ed alla cura dei dettagli nella collezione di Giulio Lovero Miss and Lady Atelier, alla donna chic e un po' garçonne di Twice di Lisa Paparella, alla lavorazione artigianale di qualità e raffinatezza dello storico atelier pugliese di Cosimo Lieggi, alla sartorialità pregiata e ricercata degli abiti di Maria Pia Eramo, alla silhouette ispirata agli anni '30 della stilista londinese Clover Peake, all'che, in collaborazione con la stilista Maria Pia Eramo, ha dato vita a capsule diNon solo défilé, ma anche tanta qualità musicale con il soprano Natalizia Carone e i Divini, tribute band de Il Volo, con il ritmo contagioso dei ballerini di Dance Team Giovinazzo ASD e l'emozione delle talentuose danzatrici dell'Accademia Coreutica di Viviana Piscitelli. Una giuria altamente qualificata assegnerà, alle modelle che sfileranno nella due giorni, il titolo di "TOP Fashion Model 2019", di "TOP Fashion Model Eleganza" e "TOP Fashion Model Bellezza"". Le vincitrici parteciperanno alla crociera della moda TOP Fashion Cruise, il format moda in navigazione ideato da Carmen Martorana. L'evento è patrocinato da Città Metropolitana di Bari, Città di Giovinazzo, Puglia Promozione, L.I.L.T. Lega Italiana Lotta Tumori Sez. Bat., Associazione Internazionale Pugliesi nel Mondo.Nella giornata di sabato scorso ha avuto luogo un concorso fotografico nel centro storico di Giovinazzo in cui sono state protagoniste le auto d'epoca di Davide Dileo e di Audi Magnifica mentre, il gran finale che sarà condotto dalla giornalista di Telenorba,nell'incantevole location di Cala Porto, incastonata in uno dei centri storici più belli d'Italia tanto da divenire copertina di Lonely Planet. Si ammireranno in passerella gli splendidi monili di gioielleria Depalma, gli abbinamenti estivi tra i preziosi occhiali da sole di Ottica Eos, la collezione Alternativebags di Vincenza Tricarico, che nasce dall'intreccio di fibre naturali, ed i seducenti costumi da bagno Impeccable Luxury di Rossana Marzella. Previsto anche il momento dell'coordinato dade "Il Giornale del Parrucchiere", con tecnici provenienti da tutta Italia come le make-up artists Giuliana Di Bello, Chiara Sterlacci, Elisabetta Tansella, Valentina Buonsante, Anna Di Renzo, Francesca Pellerano, e gli hair stylists Matteo Difrancesco, Francesco Musella, Cristina Vozza, Lena Petrucelli, Antonella Calcagno, Mariella Galati. Il prestigioso premio al personaggio Top dell'anno sarà assegnato al make-up artist delle divetra i migliori truccatori in campo internazionale, è stato il braccio destro del maestro Gil Cagnè già dal 1996, ricevendo da lui tutta la passione e l'arte del make-up, ereditando la sua filosofia. Presente in trasmissioni televisive nazionali come "Non Solo Moda", "Uno Mattina", "TG2 Costume e Società", "Buongiorno Benessere", "State Comodi", Pablo è pluripremiato ovunque per il suo talento e impegno a favore delle donne colpite da tumore o vittime di violenza.