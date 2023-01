Giornata Nazionale della Bandiera, simbolo della Patria

Si celebra oggi ildellasimbolo della Patria. Per la ricorrenza ilha rilasciato la seguente dichiarazione: «Era il 7 gennaio 1797 quando i rappresentanti di Bologna, Ferrara, Modena eproclamando la Costituzione della Repubblica Cispadana, innalzaronoSotto questi colori, con questi sentimenti, i nostri avi, nei decenni successivi, si batterono per realizzare l'Unità d'Italia.Il Tricolore accompagnò la Guerra di Liberazione e, scelto dai Costituenti come vessillo della Repubblica, costituisce il simbolo della unità e indivisibilità del Paese e di quel patrimonio di valori e principi comuni solennemente sanciti dalla nostra Carta costituzionale. Valori che rappresentano la risorsa ideale e morale a cui attingere per affrontare le difficoltà che ogni nazione si trova ad attraversare. Espressione della passione civile del popolo italiano, il Tricolore esprime la volontà di uno Stato democratico, aperto alla collaborazione internazionale e vicino ai cittadini, che persegue, in primo luogo a favore dei giovani, le migliori condizioni per la costruzione del futuro, in un clima di pace, giustizia, coesione sociale.Il programma della festa annuale delprevede alle ore 10,00 in piazza Prampolini la cerimonia di apertura delle Celebrazioni alla presenza delper i rapporti con il Parlamento,del sindaco di Reggio Emiliae delle altre autorità. Sono previsti gli Onori militari al ministro Ciriani, l'Alzabandiera e l'esecuzione dell'Inno nazionale. Gli onori militari saranno resi da una Compagnia interforze composta da: Esercito - 87° Reparto Comando Supporti tattici "Friuli"; Marina militare - Comando marittimo Nord-La Spezia; Aeronautica militare - 1^ Aerobrigata aerea Os; Arma dei Carabinieri - Legione Emilia-Romagna; Guardia di Finanza - Comando regionale Emilia-Romagna. Con il coordinamento dal Comando militare Esercito Emilia-Romagna. Sarà presente la Bandiera di Guerra del 87° Reparto comando Supporti tattici "Friuli". Sarà schierata, in abiti storici, anche la Guardia civica reggiana. Alle ore 10.45, in Sala del Tricolore , intervento di saluto del sindaco Luca Vecchi e consegna della Costituzione italiana a delegazioni di Associazioni interculturali aderenti alla Fondazione Mondinsieme. Alle ore 11.30, algli interventi del sindacodel presidente della Provinciael presidente della Regione Emilia-RomagnaSeguiranno la lectio magistralis delfondatore della Comunità di Sant'Egidio e l'intervento conclusivo del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Al termine dell'incontro al teatro Municipale, l'esibizione della Fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri.