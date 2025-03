Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla sui disturbi del comportamento alimentare

Sabato 15 marzo si celebra laun'occasione per riflettere su una tipologia di problemi sempre più presenti tra giovani e giovanissimi e che coinvolgono inevitabilmente, oltre a ragazze e ragazzi, anche le loro famiglie. I disturbi alimentari, infatti, risultano purtroppo al secondo posto tra le cause di morte tra le nuove generazioni, soltanto dopo gli incidenti stradali. In occasione di questa Giornata, l'diretto dal, ha organizzato oggi un open day a Trani presso la "Casa del fare assieme", in cui si sono alternati incontri dedicati agli studenti di scuola secondaria di secondo grado e consulenze gratuite attraverso psichiatri, psicologi, tecnici della riabilitazione psichiatrica, nutrizionisti, dietisti e infermieri. L'iniziativa è volta ad offrire una corretta informazione intorno a tali disturbi per facilitare la comprensione dei meccanismi psico-biologici che favoriscono la malattia e ad accrescere la consapevolezza - a livello individuale e collettivo - del carattere di epidemia sociale che i DCA hanno assunto.Toccante la testimonianza di una mamma di due ragazze seguite dall'Ambulatorio DCA che ha rimarcato l'importanza di sensibilizzare le famiglie su questo disturbo. "Il supporto fornito dall'Ambulatorio è stato fondamentale - spiega- perché scoprire un problema simile di cui è vittima una figlia ti rende impotente e ti fa crollare il mondo addosso. Fortunatamente sul nostro percorso, che è ancora in salita, abbiamo incontrato gli specialisti dell'Ambulatorio che ci hanno fatto sentire meno soli, spiegandoci cosa fare nell'affrontare quella che è a tutti gli effetti una grave malattia". I disturbi alimentari sono caratterizzati da un persistente disturbo dell'alimentazione o di comportamenti connessi all'alimentazione che determinano un alterato consumo o assorbimento del cibo e che danneggiano significativamente la salute fisica o il funzionamento psicosociale.. La classificazione medica dei Disturbi dell'Alimentazione è:"È necessario un intervento terapeutico multidisciplinare e integrato. Più precoce è l'intervento specialistico maggiori sono le probabilità di guarigione – ha sottolineato- da gennaio 2025 l'Ambulatorio DCA ha in carico 95 pazienti, l'età di accesso al servizio è di 14 anni compiuti; la fascia maggiormente rappresentativa è quella compresa tra 14 e 25 anni di età. Dal 2018 l'Ambulatorio DCA ha preso in carico circa 700 persone." L'accesso all'ambulatorio DCA è diretto. Gli appuntamenti possono essere richiesti telefonicamente all'utenza telefonica