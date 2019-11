Generare cambiamento nei territori del Sud

Stamani a Bari ha avuto inizio, un roadshow di 4 tappe in 4 università italiane: l, portandoPartecipano le migliori idee imprenditoriali di giovani universitari tra i 18 e i 35 anni da sviluppare attraverso une da finanziare con gli incentivi. La prima tappa del, realizzata in collaborazione con la società benefit, è ospitata dall'presso il(aula BaLab 'Guglielmo Minervini').si è articolato in due fasi : la prima,online gestita attraverso la piattaforma OndeAlte, durante la quale sono state raccolte le proposte di progetto ed unriservato ai progetti selezionati. I partecipanti hanno l'occasione di approfondire e migliorare le proprie proposte, seguiti dain un processo di accelerazione, che li condurrà nell'ultima fase alla presentazione di fronte a una giuria di esperti.Il progetto vincitore sarà premiato con servizi di accrescimento delle competenze e potenziamento del business presso importanti realtà internazionali.A Bari per ili tre giovani universitari canosini:ideatori di una start upche hanno presentato il loro progetto.E' questo il claim diche si prefigge di promuovere il territorio e intercettare i flussi turistici nelle aree decentrate rispetto alle mete note della Puglia, facendo leva sulle strategie digitali di marketing volte ad attirare i visitatori più curiosi e culturalmente più aperti attraverso "percorsi alternativi ed esperienze uniche e personalizzate, raccontando la storia, la cultura, l'arte, le tradizioni che sono riccamente presenti nei centri che abbiamo già messo in rete". Un periodo intenso di attività perreferenti diche a settembre scorso hanno rappresentato la Puglia ada Pola in Croazia, dopo una stagione estiva ricca di visite e soddisfazioni per le visualizzazioni raggiunte grazie alle innovazioni proposte.