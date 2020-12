Garanzia Giovani: continuità delle attività tra il vecchio e il nuovo programma

"Grazie ad un ulteriore impegno pari ae grazie allaabbiamo garantito la continuità temporale tra le attività del vecchio Garanzia Giovani e il nuovo programma", fa sapere l'assessore all'istruzione, alla formazione e al lavoro"La Giunta Regionale infatti, su mia proposta, ha approvato la proroga relativa alle attività della passata edizione di Garanzia Giovani: i giovani NEET pugliesi potranno quindi continuare a beneficiare dell'orientamento, dei percorsi formativi e dei tirocini fino alla data del 15 maggio 2021. Il termine delle attività era fissato al 30 novembre 2020", continua"Questo risultato è reso possibile grazie all'ulteriore impegno diDato lo straordinario successo del Piano, negli ultimi due anni, oltre alla dotazione del programma europeo Youth Guarantee da tempo esauritasi, la Regione Puglia ha investito ulteriori 77,6 milioni di euro a valere sul POR Puglia 2014-2020 e sul Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Con questi ulteriori 20 milioni di euro, la cifra complessiva sale a 97,6 milioni di euro oltre la dotazione standard del programma europeo Garanzia Giovani", commenta"Nel frattempo – concludele cui istanze potranno essere presentate a partire dal 16 dicembre prossimo fino al 22 gennaio 2021. L'obiettivo finale è rendere operativo il nuovo programma e le nuove attività in assoluta continuità con il vecchio. Garanzia Giovani rappresenta una delle migliori esperienze messe in campo dal Governo regionale, in grado di offrire risposte dirette ed efficaci a quella platea di giovani pugliesi, i cosiddetti NEET, senza occupazione e non inseriti in nessun percorso di istruzione formale e della formazione professionale. Con la passata edizione di Garanzia Giovani,sono state realizzate 24.179 misure di formazione, 2.421 azioni di accompagnamento al lavoro, 36.327 tirocini extra-curriculari, 526 servizio civile, 159 azioni di sostegno all'auto-impiego e all'auto-imprenditorialità, stanziando oltre 11 milioni di euro in incentivi all'assunzione".