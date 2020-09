Francesco Ventola ringrazia gli elettori

A partire dalle, di venerdì 25 settembre il rieletto consigliere regionaleterrà un pubblico comizio di ringraziamento che avrà luogo inNella tornata elettorale del 20 e 21 settembre scorsi il canosinoè stato eletto al Consiglio Regionale della Pugliaper il partitoconpresidente. Mentre, è di queste ore la dichiarazione dell'europarlamentare"Ho avuto bisogno di qualche ora di riposo e di stare un po' con la mia famiglia.con quest'ultimo ci siamo davvero ritrovati anche e soprattutto dal punto di vista umano, ma in particolareche non ha mai fatto mancare vicinanza politica e personale, dimostrando uno spessore politico fuori dal comune. Ringrazio gli amici dell'250 candidatied a tutti coloro che mi sono stati vicini in quella che non ho il timore di definire la più entusiasmante campagna elettorale che abbia mai fatto.- nonostante i sondaggi, i pronostici del giorno prima, ma soprattutto le piazze che ci raccontavano il contrario – ed è chiaro che c'è delusione, ma ci saranno altri momenti e luoghi per analizzare cosa è successo. Ho trovato, però, incivile e violenta la "falsa" campagna di comunicazione contro di me che ha visto come protagonisti i principali esponenti del centrosinistra a partire da Emiliano, al quale auguro buon lavoro, e Vendola che insieme ad un esercito di insultatori professionisti (che proprio sulla rete hanno dato il "meglio di sè")La durezza dello scontro politico, per quanto mi riguarda, non deve mai degenerare! Per questo proprio a loro rivolgo un saluto ed un auspicio: spero possano trasmettere, soprattutto ai loro figli, valori e sentimenti come il rispetto e la buona educazione (soprattutto per gli avversari).Un saluto anche a tutti gli altri candidati alla presidenza con i quali ho avuto modo di confrontarmi talvolta anche con durezza ma sempre con rispetto.Per il resto, chi mi conosce- ha concluso- sa bene che, da domani, si riparte con serietà e rinnovato entusiasmo rappresentando con coerenza e competenza le aspettative dei tanti nostri elettori. GRAZIE!"""