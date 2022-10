Francesco Ventola è il nuovo capogruppo di Fratelli d'Italia al consiglio regionale  

è il nuovo capogruppo di Fratelli d'Italia al consiglio regionale prende il posto del neo senatore Ignazio Zullo dimessosi ieri da consigliere. Mentre il consigliere Giannicola De Leonardis è vicepresidente del Consiglio "Ringrazio i colleghi del gruppo che hanno voluto all'unanimità indicarmi nel ruolo di capogruppo, in sostituzione del neo senatore Ignazio Zullo. Il mio ringraziamento va anche a chi in questi anni mi ha dato fiducia e amicizia, i parlamentari Marcello Gemmato e Raffaele Fitto. Un incarico del quale avverto chiaramente tutti gli onori, ma in particolare tutti gli oneri, primo fra tutti essere all'altezza, in un momento molto particolare sul piano politico (Fratelli d'Italia è il primo partito in Italia e Giorgia Meloni si appresta ad assumere l'incarico di presidente del Consiglio) e sul piano economico (in Puglia la crisi post pandemia e a causa della guerra sta provocando una povertà maggiore che in altre Regioni). Il mio impegno è quello di rappresentare al meglio non solo il gruppo regionale, ma tutti quei cittadini che ci riconoscono il ruolo di opposizione a questo governo regionale." E' la dichiarazione dal consigliere regionale canosino .