Elezione Von der Leyen: "Votato contro per coerenza verso nostri elettori"

Lo abbiamo fatto pur avendo apprezzato in questi mesi lo spirito collaborativo che ha caratterizzato il rapporto tra Ursula Von der Leyen, il Governo italiano, il presidente Meloni su alcuni temi. In particolar all'attuazione del Pnrr e anche alla svolta che c'è stata grazie all'impulso del Governo italiano sulle tematiche migratorie, l'attenzione alla dimensione esterna, agli accordi che sono stati realizzati con i paesi del Nord Africa per contenere l'immigrazione irregolare. Ma ciò nonostante le scelte che sono state fatte in questi giorni, la piattaforma politica, la ricerca di un consenso a sinistra allargato fino ai Verdi che sono arrivati addirittura ad annunciare un loro voto a favore hanno reso impossibile un nostro sostegno perché riteniamo che non venga dato seguito a quel forte messaggio di cambiamento che è uscito dalle urne del 9 giugno: difficilmente si poteva pensare che si sommasse Fratelli d'Italia a una maggioranza che comprende oggi i socialisti ed i Verdi. Lo abbiamo sempre detto e così è stato. La coerenza, gli impegni assunti con i cittadini per Fratelli d'Italia rappresentano valori inalienabili! Tutto questo, sia chiaro, non compromette la nomina del commissario europeo che è tutt'altra partita e come ha spiegato bene il presidente Meloni: all'Italia verrà riconosciuto un ruolo importante nella Commissione europea, perché l'Italia è Paese fondatore dell'Unione Europea, la seconda manifattura e la terza economia d'Europa, con uno dei Governi più solidi delle democrazie europee." E' la dichiarazione rilasciata daneo europarlamentare di Fratelli d'Italia.