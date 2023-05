Fondi per le attività socio-educative e di animazione sociale degli oratori

Su proposta dell'assessorato al Welfare, la giunta regionale ha approvato il rinnovo del protocollo di intesa tra Regione Puglia e Regione Ecclesiastica Puglia della CEI finalizzato ad incentivare l'attuazione di iniziative innovative e sperimentali da parte degli oratori e a sostenere attività socio-educative e di animazione sociale che contribuiscano al contrasto del fenomeno del bullismo, della devianza minorile, di fenomeni di discriminazione e di marginalità sociale dei minori. A tal proposito, sono stati stanziaticon particolare riferimento alle azioni socio-educative e di animazione sociale, e 75.000 euro per il finanziamento degli interventi di riqualificazioni strutturali dei locali che ospitano le attività sociali degli oratori, a valere sulle risorse di bilancio dell'annualità 2023."Le attività di oratorio - dichiara l'assessora al Welfare della Regione Puglia,- si inseriscono nel sistema integrato dei servizi per le persone e per le comunità quali strumenti di aggregazione socio-educativa delle comunità locali, e sono rivolte alla promozione, all'accompagnamento e al sostegno della crescita armonica dei minori, degli adolescenti, dei giovani, delle persone con disabilità, e delle famiglie che vi accedono spontaneamente, anche per favorire l'interculturalità e l'interreligiosità. Per dare attuazione agli obiettivi della l.r. n. 17/2016 e della l.r. n. 44/2018,, nonché di moltiplicarne gli effetti partendo dalla condivisione delle buone prassi espresse da ciascuna. Le attività finanziate dovranno realizzarsi in 12 mensilità a decorrere dalla data del loro avvio".