Ex sede Filantropica:Richiesta di revoca del Bando

"Una decisione della Giunta comunale che, - riferisceCapogruppo FdI - già per voce del Consigliere Ventola, nel penultimo Consiglio comunale, ha visto solo noi di Fratelli d'Italia non condividere e sollevare il problema, ma come sempre, inascoltati. Poco fa abbiamo formalizzato all'Amministrazione comunale la Richiesta di revoca del Bando ed un Invito a discutere in Consiglio comunale sulla destinazione di un bene strategicamente importante per la città".La deliberazione della giunta comunale è laed indica tra l'altro l'assegnazione in locazione dell'ex sede dell'Associazione La Filantropica" da aggiudicare in favore del concorrente che offrirà il maggior rialzo sull'importo del canone annuo di locazione posto a base di gara per insediamento di attività commerciale che non arrechi pregiudizio all'immagine del Comune di Canosa di Puglia e rientri nei codici ATECO: 55.30.2- 56.10.1- 56.10.11- 56.10.30 -56.30.00 .(