Estate canosina 2021: convocate tutte le realtà associative

Per leresso la Sala Consiliare, l'ha convocato tutte le realtà associative canosine per la costruzione partecipata del cartellone degli eventi che caratterizzeranno l'estate 2021. All'incontro sono invitati tutti i presidenti e i referenti delle associazioni culturali e sportive che operano sul territorio comunale per presentare idee e iniziative da realizzarsi nel periodo estivo compatibilmente con quelle che sono le misure restrittive legate all'emergenza sanitaria ancora in vigore. "La situazione dei contagi in città è sotto controllo e con il venir meno di molte restrizioni possiamo dare il via alla programmazione della prossima estate canosina. - fa sapere l'Assessore alla Cultura, P.I., Turismo e Spettacolo- Intendiamo fare rete con il mondo dell'associazionismo locale ed avviare questo fondamentale percorso di dialogo e confronto per programmare insieme un cartellone di manifestazioni che sia quanto più ricco e condiviso possibile. Come Amministrazione Comunale saremo al fianco di chi vorrà aderire mettendo a disposizione, per quanto sarà possibile, i luoghi e il supporto necessario per la realizzazione degli eventi proposti. E' un momento di condivisione importante - concludeattraverso il quale vogliamo lanciare un messaggio di speranza che ci faccia assaporare quella normalità che tutti auspichiamo"