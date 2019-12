Edoardo Filippone è il nuovo Segretario Generale Regionale UIL PA-PUGLIA

Il dottorè stato nominato.La nomina è stata ufficializzata il 5 dicembre scorso durante i lavori dell'all'unanimità dei delegati e dei componenti del Consiglio Generale Regionale, provenienti rispettivamente dalle province di Bari/BAT, Foggia, Taranto, Brindisi e Lecce. A darne l'imprimatur il Segretario Generale della UIL Pubblica AmministrazioneSono intervenutiSegretario Generale UIL PUGLIA,, Segretario Nazionale Organizzativo della UILPA,Segretario Nazionale della UILPA e, Coordinatore Generale della UILPA-Giustizia;, Segretario Generale UILPA Bari/BAT;, Segretario Generale UILPA Taranto;Segretario Generale UILPA Brindisi e, Segretario Generale UILPA Lecce. "Un riconoscimento ai risultati ottenuti dalla UILPA Foggia che senz'altro porta con sé la responsabilità di raggiungerne nuovi e sempre più ambiziosi - ha dichiarato-. Questa nuova missione assegnatami dal consiglio regionale è molto importante per me, che credo fermamente nella giusta informazione e nell'importanza di comunicare al meglio il nostro lavoro.sociali e lavorativi degli ultimi anni - ha concluso-. Mi muoverò in questo senso, curando i dettagli e cercando di adempiere al meglio all'impegno assegnatomi"."Ce la metterò tutta per essere all'altezza di questo ruolo, facendo tesoro della mia esperienza sindacale, che considero anzitutto un servizio per la collettività ispirato dal più assoluto disinteresse – continua-. In questo momento storico, in cui tanta è la frustrazione dei dipendenti pubblici, spesso additati come nullafacenti, il compito del sindacato è quello di difendere la democrazia e fermare queste illazioni che vedono i lavoratori accusati di ingiuste colpe. Il sindacato deve rifondare quella cultura del rispetto che sta andando scemando. Così vedo il ruolo del sindacalista: colui che si sacrifica per l'idea di ciò che è più efficace per i lavoratori; un compito arduo e che, consapevolmente, porta via tempo alla vita privata. Il lavoro del sindacalista deve rispecchiare sì gli interessi degli iscritti ma deve essere soprattutto socialmente utile e giusto. Credo nel sindacato e cercherò, come credo di aver sempre fatto, di mantenere la consueta serietà, umiltà, cortesia e affidabilità".sindacalista da molti anni, è nato ad Avellino nel 1971 econ la sua famiglia. Vanta una carriera sindacale in ascesa cominciata con due mandati da RSU; nel 2008 la nomina a coordinatore provinciale di Foggia della UILPA-MEF e nel 2010 quella a Coordinatore Regionale della Puglia UILPA - MEF. Nel 2014 l'approdo nel Coordinamento Nazionale MEF e nella segreteria territoriale della UILPA di Foggia, con la nomina a segretario organizzativo e responsabile della comunicazione. Parallelamente alla carriera sindacale Filippone segue un'altra grande passione, quella politica:Amministrazione La Salvia ."C'è tanto da lavorare, facciamolo insieme viva la UIL, viva la UILPA" ha concluso il neo