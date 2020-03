Emergenza coronavirus: chiese chiuse ai fedeli

In piena emergenza sanitaria ha chiuso anchecome tutte le altre chiese locali ed in Italia. Si apprende che a seguito degli ultimi provvedimenti del governo sull'emergenza coronavirus le chiese parrocchiali aperte al pubblico"non perché lo Stato ce lo imponga, ma per un senso di appartenenza alla famiglia umana, esposta a un virus di cui ancora non conosciamo la natura né la propagazione" come ha riferito la presidenza della Conferenza Episcopale Italiana in una nota.I presbiteri celebreranno in privato la Santa Messa, osservando rigorosamente quanto stabilisceo circa", cioè con la sola presenza di uno o due ministranti. E' rigorosamente vietata la distribuzione dell'Eucarestia fuori dalla Messa. Per quanto riguarda i funerali, i pastori in cura d'anime benediranno la salma del defunto direttamente al Cimitero con le preghiere rituali dell' ultima raccomandazione e commiato, senza alcuna celebrazione della parola, relativa omelia e alcuna altra aggiunta. Nella situazione contingente, i fedeli sono dispensati dal frequentare le sacre celebrazioni, ma possono seguirle e ricavarne benefici spirituali tramite i mezzi della comunicazione. Quest'oggi alle ore 18,00 su Teledehon è andata in diretta televisiva dal Santuario Santissimo Salvatore di Andria(BT), la S. Messa celebrata dal Vescovo della Diocesi di Andria Mons. Luigi Mansi senza partecipazione di popolo. per il IV anniversario della sua ordinazione episcopale. Tutti sono esortati a pregare personalmente o in famiglia, nutrendosi soprattutto della Parola di Dio.