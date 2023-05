Domenico Travisani è tornato tra le braccia del Padre

Con un post sui social sulla pagina dellediè stato comunicato: "È tornato tra le braccia del Padre ilMentre i manifesti affissi in città annunciano che nellaallesarà celebrata la santa messa esequiale pervenuto a mancare all'affetto dei suoi cari, all'età di 72Dio misericordioso, concedi al tuo servo Domenico diacono, che hai chiamato al servizio nella Chiesa, di condividere l'eterna felicità nel regno dei cieli. Con gratitudine per il servizio svolto a questa comunità, ci stringiamo a tutta la famiglia nella preghiera." Come riportato dal post delle Parrocchie del Centro Storico per commemoraretestimone di bontà, di umanità e servizio nella semplicità e dedizione ai suoi impegni.un padre attento e un uomo molto calibrato e più ancora diligente. Da esempio per tanti ragazzi incontrati nelle parrocchie canosine, invitandoli allain particolareuna disciplina nella quale "il sacrificio, la tenacia sono determinanti per raggiungere i risultati". Negli anni settanta- ottanta,in biciha anche gareggiato, indossando con orgoglio la magliaUna persona sempre presente, costante e attento ai dettagli. Molto affabile e amorevole, disponibile nei consigli e al dialogo. Sarà ricordato come una persona dedita e innamorato della santa Eucarestia. Dall'approccio apparentemente rigido, poiché fermo nei valori, specialmente con i giovani, era sempre sorridente. Dalle testimonianze di queste ore, molti amici lo ricordano "coerente, con un lato umano molto profondo". Mentre, i giovani non dimenticheranno il suo approccio molto paterno, legato nei giusti modi. Ha amato il suo lavoro nell', concludendo la carriera di Maresciallo Aiutante presso il prestigiosodella, la sua famiglia e la comunità ecclesiale in maniera autentica e profonda, nei fatti e nella verità. Rigido nel rispetto dei ruoli e più ancora non è stato mai invadente, sempre discreto e affidabile. Ha svolto il suo ruolo di diacono nellacon amorevolezza e cordialità. La comunità commossa si unisce nelle preghiere di suffragio per il diacono, implorando per la sua anima il dono della pace eterna.Alla signora Angela, ai figli Nunzio, Daniela e Miryam, alla nuora Mara, ai generi Vincenzo e Giovanni, al fratello, alle sorelle, ai cognati, alle adorate nipoti e familiari tutti, giungano le sentite condoglianze della