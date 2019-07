Discarica Co.Be.Ma.: accordo di programma fra Ministero, Regione e Provincia

"L'Accordo di programma fra il Ministero dell'Ambiente, Regione Puglia e Provincia BAT è sicuramente un passo importante verso la messa in sicurezza della discarica Co.Be.Ma. ormai in disuso dal 2005. - spiega il sindaco di Canosa,- La Co.Be.Ma. è una discarica che si trova in contrada Tufarelle ed è abbandonata dal 2005. La legge impone che per le discariche in disuso o esaurite vada avviata la c.d. fase di "post-gestione" cioè tutte quelle procedure che garantiscano la sicurezza dell'impianto.L'accordo di programma, in fase sottoscrizione, è utile al fine di realizzare gli interventi di chiusura e post gestione ex art. 12 D LGS. 36/2003 nel territorio della Regione Puglia, delegando il Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche alla sottoscrizione del medesimo accordo.Questa amministrazione sin dai primi giorni di insediamento ha voluto fortemente attirare l'attenzione delle Istituzioni sulla questione Co.Be.Ma. Lo abbiamo fatto con una nota congiunta a firma mia, dele dellagià nell'estate 2017 dove sollecitavamo l'ARPA Puglia a verificare lo stato di quella discarica. Successivamente ho sollecitato il Ministero, la Regione e la Prefettura della Provincia di BAT, affinché si avviasse la fase di post gestione della discarica in considerazione dell'avvenuto stanziamento di € 20.000.000,00 di fondi ministeriali per la messa in sicurezza delle discariche d'Oria e Co.Be.Ma..In queste settimane si sta concludendo la progettazione di fattibilità tecnico – economica del piano di adeguamento ex d.lgs. 36/2003 della discarica cui il Comune di Canosa sta contribuendo con le proprie osservazioni. Osservazioni che mirano a garantire sempre più che la post gestione della discarica Co.Be.Ma. avvenga nel modo migliore. Mi auguro che tali osservazioni trovino accoglimento nei tavoli tecnici perchè la sicurezza ambientale è la nostra priorità. Tale risultato è frutto della quotidiana attenzione che dedichiamo alla questione ambientale. Nel silenzio assoluto e senza proclami - conclude- operiamo per il bene del nostro territorio e dei nostri cittadini con la consapevolezza che è proprio questa attenzione che i cittadini richiedono alle Istituzioni."