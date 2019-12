Degrado e sporcizia in Piazza Oristano

"Ci facciamo portavoce dei Cittadini residenti nel quartiere dichiamando in causa l'Amministrazione Comunale a guida 5 stelle e il Sindaco Morra, che neanche sulle tematiche di carattere ambientale riesce a brillare" Esordisce così il Segretario Cittadino Lega Salvini Premiernella nota inviata a margine delletestimonianze raccolte dai residenti del quartiere a Canosa Alta e dagli operatori commerciali che lamentano da tempo ilcolma di rifiuti di ogni genere compreso materiale edilizio (calcinacci e inerti) abbandonati in seguito ai lavori eseguiti di recente. "Anche le strade limitrofe presentano vistose buche e pericolosi avvallamenti, i marciapiedi sono pieni erbacce- prosegue- "Il movimento Lega Salvini Premier Canosa si farà portavoce di una petizione popolare a sostegno delle doglianze dei cittadini che si sentono abbandonati al proprio destino per la scarsa attenzione dell'Amministrazione Comunale""Invitiamo pertanto l'Amministrazione Comunale- conclude il- ad inonchè di una presenza costante di vigili urbani atti al controllo del territorio sanzionando atti di inciviltà.I cittadini richiedono espressamente un progetto di riqualificazione urbanistica dell'intera area con la finalità di migliorare la qualità della vita dei residenti, richiedendo una maggiore attenzione di carattere ambientale e sanitario, in continuità col tessuto urbano dell'intera città"