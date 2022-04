Dall'Inghilterra Pietro Lamesta si racconta

Dall'Italia all'Inghilterra,anche auna città tra le più antiche del Regno Unito, nella Contea del North Yorkshire, dove vive e lavora il giovaneche in pieno lockdown ha rilevato la gestione di un ristoranteun vero sogno che parte dal basso, da lontano. Il canosino(27 anni), ha frequentato l'Alberghiero l'I.I.S. "G. Gasparrini" di Melfi, conseguendo il diploma in tecnico dei servizi ristorativi, al termine di un percorso di studi durato 5 anni. """Dopo la scuolaHo iniziato a inviare il curriculum, con la speranza di essere chiamato, non mi importava dove, l'importante per me era iniziare a lavorare.""" Esordisce così nel racconto della sua storia davvero singolare e non prevedibile per un giovane dell'età diche "dopo qualche settimana di attesa gli arriva la prima offerta di lavoro, in Germania in un ristorante italiano. HoHo lavorato per circa 9 mesi, e negli ultimi due mesi, ho gestito anche la cucina in modo autonomo, perché il capocuoco era andato via e quindi mi ero fatto avanti. Dopo la stagione estiva, decisi di lasciare la Germania, avevo ricevuto un'offerta di lavoro molto interessante in Inghilterra, dove ho lavorato per diverso tempo nel ristoranteSono partitocome aiuto cuoco, poi capopartita, e in seguito, pizzaiolo, 2° chef, fino a diventare capocuoco, dopo 3 anni di intenso lavoro svolto con passione e determinazione per rispondere alle esigenze specifiche del ristorante."""Poi,ha deciso """di provare altre esperienze in ristoranti affermati come il "in Thirsk e da ", a Ripon. Nel 2021, ho ricevuto la chiamata più importante, quella del mio vecchio datore di lavoro, che mi ha ri-offerto il lavoro come capo cuoco alla "con l'opportunità di poter rilevare il ristorante a Ripon. Non sono mai stato fermo – aggiunge- Ho anche lavorato per quasi 3 anni anche in macelleria alladove ho conosciuto i diversi tagli di carne, le correttetecniche di macellazione di preparazione dei secondi piatti.. In questi anni ho fatto due lavori a tempo pieno, in macelleria 6 ore mattine dalle ore 7,00 alle 14,00 , e al ristorante altre 6 ore dalle 14.30 alle 22.30, in mediaè stato il primo ristorante italiano ad aprire a Ripon nel 1985. In Inghilterra la pandemia è stata vissuta in modo diverso, tanta paura però la gente non si è abbattuta. In questo contesto, ho avuto una grande opportunità e l'ho colta, a prescindere dalla situazione, considerando la richiesta economica del titolare molto favorevole per me. Inoltre, il governo inglese ha sostenuto tanto le attività commerciali e so che continuerà a farlo."""Entrando nei dettagli della sua attività lo chefha tenuto ad evidenziare che "laperché è versatile e soddisfa tutti i palati, anche quelli più difficili. Qui piacciono i piatti più famosi della cultura alimentare italiana come la pizza e la pasta. Propongo un tipo di cucina semplice, il menù è ampio, aggiornato sulla lavagna delle specialità, è sfizioso come voglio, introducendo piatti nuovi e ingredienti di stagione che mi permettono di fare buoni affari. Gli inglesi amano sapori ricchi e piatti abbondanti. Preferiscono i vini italiani, quelli della mia terra, della Puglia come il primitivo di Manduria, l'appassimento di Squinzano e il nero di Troia proveniente da Canosa. Servo anche dei vini di altre nazioni come quelli francesi, australiani per offrire una vasta scelta ai miei clienti""".– conclude- mi ha sempre affascinato. Nel periodo adolescenziale amavo guardare i programmi televisivi di cucina, i video a tema su YouTube, incuriosito anche dalla cucina di mia madre e mio padre, tanto da prendere la decisione di frequentare l'alberghiero di Melfi, rivelatasi propedeutica alla professione intrapresa. Sono molto ambizioso e sto vedendo cos'altro l'Inghilterra avrà da offrirmi. Qui le opportunità non mancano e i sogni diventano realtà. Colgo l'occasione per salutare la mia famiglia che vive a Canosa, il giornalistaper la dedica sul libro "esposto nel mio locale per promuovere la mia città natìa e le sue bellezze storiche ed enogastronomiche, uniche al mondo.